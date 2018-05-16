Президент Ильхам Алиев ознакомился с проходящими в Баку международными выставками

16 мая, 2018 18:12

© Report/ Elchin Murad Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ 16 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с XXIV Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности World Food Azerbaijan-2018 и XII Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставкой Caspian Agro-2018. Как сообщает Report, министр сельского хозяйства Инам Керимов проинформировал главу государства о выставках. Президент Ильхам Алиев посмотрел представленные на выставке стенды.