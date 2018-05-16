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    Президент Ильхам Алиев ознакомился с проходящими в Баку международными выставками

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ 16 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с XXIV Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности World Food Azerbaijan-2018 и XII Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставкой Caspian Agro-2018.

    Как сообщает Report, министр сельского хозяйства Инам Керимов проинформировал главу государства о выставках.

    Президент Ильхам Алиев посмотрел представленные на выставке стенды.

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