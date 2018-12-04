Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с выставкой "Bakutel-2018"

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ 4 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились в Бакинском Экспо-центре с XXIV Азербайджанской международной выставкой телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий «Bakutel-2018».

Как передает Report, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде проинформировал главу государства и его супругу о выставке.

Было отмечено, что в нынешней выставке участвуют 230 компаний из 20 стран. На выставке, проводимой при поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Международного телекоммуникационного союза, Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане и Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджанской Республики, 10 стран – США, Турция, Беларусь, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Италия, Польша, Хорватия, Иран, Словения представлены своими национальными павильонами.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о продукции и услугах структур и предприятий министерства, реализуемых ими проектах.

Цель проекта «Робопарк», осуществляемого при поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий, заключается в создании возможностей для расширения современных научно-технических знаний школьников, развития их интеллектуального научно-технического творчества, повышения интереса к сфере высоких технологий, а также получения информации об основах робототехники. В рамках проекта министерство совместно с Программой развития Организации Объединенных Наций создало в средней школе номер 23 лабораторию робототехники «Робопарк».

С апреля нынешнего года министерство приступило к осуществлению проекта «От идеи - к бизнесу». Реализацию проекта поддержали Общественное объединение регионального развития Фонда Гейдара Алиева, Фонд молодежи Азербайджана, Программа развития Организации Объединенных Наций, компании Microsoft и Azercell. В стартап-туре, проведенном в течение семи месяцев в отдельных городах и районах республики, приняли участие более 2 тысяч человек. В целом 15 из отобранных 75 команд получили право участия в финале.

Проекты, получившие грант Государственного фонда развития информационных технологий министерства, считаются коммерциализированными проектами. Государственный фонд развития информационных технологий министерства выделил грант 117 проектам по проведенным им с этой целью 6 конкурсам. 20 проектов были коммерциализированы, и, продолжая действовать, заняли свое место на рынке.

ООО «Бакы Телеком Рабитеси» - Baktelecom и Aztelecom представлены на выставке совместным стендом. Baktelecom продолжает проект «Оптика до дома» с технологией GPON. В нынешнем году в 40 тысячах квартир создана инфраструктура посредством данной технологии. С начала текущего года в Баку и регионах, на территориях с ограниченной инфраструктурой связи, применяется технология LTE. Aztelecom первоначально приступил к применению услуг беспроводной связи в селах Хачмаза. Кроме того, в нынешнем году Aztelecom начал реализацию проекта реконструкции магистральной сети по современным стандартам.

В результате сотрудничества первого регионального Дата-центра Азербайджана с компанией Microsoft клиентам на самых выгодных условиях предлагается лицензированная операционная система для виртуальной среды. В целях создания резервной базы хранящихся здесь данных и международного звукового трафика продолжается строительство Евлахского резервного Дата-центра, который планируется сдать в эксплуатацию во втором квартале следующего года. Одновременно началась работа над проектом Государственного Дата-центра.

В следующем году Информационно-вычислительный центр впервые в Азербайджане приступит к выдаче сертификатов безопасности, необходимых для осуществления обмена шифрованной информацией между пользователем и сервером веб-страницы. До сих пор как государственные, так и частные сайты получали данный сертификат за рубежом. В будущем возможен и экспорт этих сертификатов. Местные специалисты подготовили в соответствии с брендом Made in Azerbaijan программу под названием AzDoc, позволяющую электронизировать документооборот в учреждениях и организациях. Программа, соответствующая Закону «Об электронной подписи и электронном документе» и инструкциям по делопроизводству, в настоящее время применяется в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий. В дальнейшем данной программой смогут пользоваться все государственные организации. В программе можно заверять документы электронной подписью.

В этом году Государственное управление радиочастот экспонирует в рамках «Bakutel-2018» современный радиомониторинг, сравнительный анализ услуг мобильной связи и другие схожие системы и технологии для создания условий применению в стране новейших информационно-коммуникационных технологий. На выставке представлены системы, включающие принципы контроля за работой и качеством таких технологий, как 5G – пятое поколение мобильной связи, искусственный интеллект.

Государственная служба автомобильного транспорта является органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области автотранспорта, государственный контроль за обеспечением потребностей населения и экономики в перевозках автомобильным транспортом и других транспортных услугах. Данная служба, созданная Указом Президента Ильхама Алиева, подписанным в 2008 году, принимает меры в области развития пассажиро- и грузоперевозок автомобильным транспортом, контролирует соблюдение автотранспортными субъектами, осуществляющими перевозку пассажиров и грузов в стране и за рубежом, международных норм и правил, а также нормативно-правовых актов Азербайджанской Республики.

Затем глава государства и его супруга проставили печати на почтовых марках, посвященных 100-летию создания современной почты и связи в Азербайджане, а также архитектуре Азербайджана.

ООО «Азерпочт» также представило на выставке прототип полностью автоматизированного, функционирующего круглосуточно почтового отделения, где оказываются наиболее востребованные услуги. Вот уже два года, как созданы центры обслуживания «Шебеке», оснащенные инновационными и технологическими новшествами. Очередной – 9-й центр «Шебеке» планируется сдать в эксплуатацию в Международном автовокзальном комплексе.

Затем Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Россия-24».

Корреспондент: Господин Президент, спасибо за интервью. Очень рады находиться в Азербайджане. Позвольте продолжить беседу с Вами на русском языке.

Президент Ильхам Алиев: Можно, пожалуйста. Вы прекрасно говорите и на азербайджанском языке.

- Во-первых, хотела спросить, поскольку не первый раз я уже в Азербайджане, очень приятно видеть, что в Баку все время что-то меняется. Вы развиваетесь, не останавливаетесь на одном месте. Скажите пожалуйста, какие инновации в последнее время вы развиваете, особенно в Азербайджане. Я знаю, что вы не только нефтяной сектор развиваете, но и хотите сделать акцент на ненефтяном секторе. Что Вы хотели бы развивать здесь?

- Совершенно верно. Это главная наша задача, которую мы успешно решаем – развитие ненефтяного сектора с тем, чтобы экономика Азербайджана устойчиво развивалась, независимо от мировой конъюнктуры цен на нефть. Поэтому в этом плане очень много делается, в плане развития инфраструктурных проектов, для того, чтобы создать хорошие условия для бизнеса. Очень много проектов связано со стимулированием бизнеса, с помощью предпринимателям. В целом, инвестиционный климат и бизнес-климат в Азербайджане улучшается. Последние данные Всемирного банка, по подсчетам Doing business Азербайджан на 25-м месте. Мы за год продвинулись на 32 ступеньки, и сегодня – среди ведущих стран по возможности ведения бизнеса. Поэтому, конечно, сфера, которая здесь представлена, очень важна и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения инноваций, и с точки зрения образования. Это сфера, которая для нас является одним из приоритетов, и неслучайно, что уже 24-й год мы проводим такую выставку. Количество участвующих компаний растет из года в год. Мне сказали, что в этом году 230 и очень много местных, азербайджанских компаний. Больше половины – это азербайджанские компании. Это говорит о том, что мы уже готовы работать в этом направлении с тем, чтобы развивать страну и создавать новые рабочие места, потому что нефтяной сектор не создает рабочие места.

- И он не вечный.

- Да, конечно. Поэтому нам нужно постоянно стремиться, чтобы создание рабочих мест соответствовало уровню экономического развития с учетом демографического роста в Азербайджане. Мы должны стремиться, чтобы каждый вновь появившийся на свет гражданин страны через 20-30 лет был обеспечен работой.

- Скажите, а туризм. Вы же хотите туризм тоже развивать? Я так понимаю, что больше всего туристов сейчас из России. Правильно?

- Да, на первом месте туристы из России. В этом году, но год еще не закончен, было более 800 тысяч россиян. Россияне устойчиво держат первое место. И у нас наблюдался рост туризма за последние 2 года: в 2016 году - на 22 процента, в 2017 году – на 20 процентов, в этом году пока еще не знаем, но тоже будет рост. Туристов привлекают, в первую очередь, условия, в которых они себя здесь ощущают. Что касается россиян, думаю, что они чувствуют себя как дома. Здесь нет языкового барьера, к ним очень хорошее отношение, общая наша история также играет важную роль.

- Очень вкусная еда…

- Да, совершенно верно. Конечно, уровень обеспечения безопасности, комфорта, гостеприимство азербайджанского народа, исторические памятники, климат. То есть я много могу говорить, почему туристы должны приезжать в Азербайджан. Думаю, что россияне меня услышат. Я с удовольствием приглашаю их посетить нашу страну. Мы им всегда очень рады.

- Спасибо большое за интервью!

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В выставке принимает участие и компания «Нафантано». Она функционирует уже 3 года. Азербайджанская компания «Нафантано» осуществляет онлайн-продажу. Компания производит необычных игрушечных животных.

В цифровой хирургии во время операций, требующих высокой точности, применяются специальные навигационные устройства. В Азербайджанском медицинском университете в исследованиях группы ученых и специалистов используются очки реальности, основанные на последних достижениях цифровых компьютерных технологий. При использовании очков дополненной реальности компьютерная программа, наряду с реальным обзором, позволяет хирургу выявлять невидимые глазу анатомические структуры.

В выставке также участвует Агентство по развитию малого и среднего бизнеса в подчинении Министерства экономики, которое представляет систему онлайн рассмотрения обращений, связанных с защитой прав малых и средних предпринимателей. «Система поддержки предпринимателей», созданная при поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий, является онлайн платформой для рассмотрения обращений, связанных с правами предпринимателей, и их оперативного решения. Цель заключается в повышении эффективности и оперативности в применении совершенных механизмов защиты прав предпринимателей.

Выставка «Bakutel» создает также широкие условия молодым проектировщикам для информирования о своих изобретениях и программах. Отрадно, что в этом году на выставке представлено рекордное количество - более 50 стартапов различных инновационных центров. Стартапы предлагают свои яркие инновационные идеи для секторов туризма, экологии, здравоохранения и финансов. Основная часть продукции – виртуальные технологии и технологии дополненной реальности, веб-сайты и мобильные применения.

В павильоне Беларуси компании этой страны представляют свою инновационную продукцию. В выставке участвуют Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, «Белтелеком», «Белпочта», «Гипросвязь», Национальный центр электронных услуг, Национальный центр обмена трафиком, «Промсвязь», научно-исследовательский институт по информационной безопасности, Softwear Applied Systems Institute, Белорусский национальный телекоммуникационный институт и компания Newland.

На нынешней выставке, как и на предыдущих, широко представлена братская Турция. Во время знакомства с турецким павильоном была предоставлена информация о том, что компании Ptt Turkish Post, Turk Telecom International, Turkcell, Turksat и Havelsan представляют современную инновационную продукцию. Эти компании специализируются в основном по услугам искусственного спутника, цифровой торговли, мобильного оператора и отличаются в мире передовыми услугами ИКТ.

Иран также входит в число участников выставки «Bakutel». В иранском стенде участвуют Telecommunications Infrastructure Company, Iranian Space Agency, Saymantech Ltd, Nasim Telecom, Samim Group, Faraz, Harita и другие компании. В целом, Иран представлен на выставке 25 компаниями. Посетителям демонстрируются в основном услуги интернета, электронные приборы, проекты «умный город».

На выставке “Bakutel 2018” представлены США. На стенде Соединенных Штатов наряду с Американской торговой палатой в Азербайджане, продукцию демонстрируют компании American International Radio, Inc. Air, Avirtel, Parallel Wireless, Seabak и Transition Networks.

В итальянском павильоне продукцию представляют Итальяно-азербайджанская торговая палата, компании GAP İtaliya, DBA Group и GEM Elettronica.

Во время знакомства с павильоном Франции было сообщено, что наряду с Азербайджано-французской торгово-промышленной палатой на выставке представлены компании Linagora, Schneider Electric и Thales. Эти компании также демонстрируют инновационную продукцию.

На выставке представлены Объединенные Арабские Эмираты. Интерес вызывает продукция компаний PROW и Xerrow Technologies.

Интернет-компания “Sazz”, оказывающая услуги широкополосного мобильного интернета на основе технологии 4G, представляет на выставке самые последние технические достижения. Компания готовится к применению в ближайшем будущем технологий 5G в нашей республике. Оставаясь верной новаторским традициям, компания также демонстрирует последнюю технологию мобильного интернета TDD-LTE. Эта услуга объединяет 3 сферы – беспроводное телевидение, беспроводную телефонию и камеры безопасности.

Компания “BestComp Group”, созданная в 1995 году, - один из лидеров сектора ИКТ Южного Кавказа и Центральной Азии в сфере оказания услуг по системной интеграции, решениям Дата-центров, проектным решениям, программному обеспечению, дистрибуции и др. Компания реализует важные проекты в государственном и частном секторах.

В настоящее время на вспомогательном участке Бакинского международного автовокзального комплекса строится транспортный узел с целью обеспечения более безопасного и удобного движения автобусов, легковых автомобилей, такси, а также пассажиров и туристов. Пилотный проект «Умный город», подготовленный Бакинским международным автовокзалом и компанией Cisco, предусматривает повышение качества транспортных услуг и снижение расходов посредством управления местными и международными перевозками, в том числе обеспечение безопасности на высоком уровне. «Умные жилеты», представленные Бакинским международным автовокзалом совместно с компанией SAP, информируют о здоровье водителей, а также сразу оповещают их в режиме онлайн о возможных проблемах в автобусе.

Во время знакомства со стендом Азербайджанского государственного рекламного агентства было сообщено, что эта структура осуществляет единое регулирование и контроль в сфере размещения рекламных носителей на открытом пространстве, подготовки и распространения реклам на них. На стенде представлены многочисленные услуги агентства, в том числе портал электронной регистрации рекламных носителей на открытом пространстве, прибор дистанционного измерения и программное обеспечение рекламных носителей на открытом пространстве, прибор для мониторинга и анализа рекламной среды на открытом пространстве и его программное обеспечение.

На выставке ОАО «Азеркосмос» предоставляет информацию о наших спутниковых проектах. На стенде представлены инфографика, отражающая достижения спутника «Azerspace-1», содержание перспективного проекта по обеспечению спутниковым интернетом 600 школ в отдаленных селах Азербайджанской Республики посредством емкости спутника “Azerspace-2”, информация о проектах «Мониторинг лесов Азербайджанской Республики» и «Картография и прогнозирование продуктивности растительного покрова», осуществленных в 2018 году посредством изображений, полученных спутником «Azersky».

На выставке представлена продукция компании Huawei. Компания, являющаяся мировым производителем решений в сфере ИКТ, непрерывно работает в области инновационных разработок в соответствии с требованиями клиентов, создает новые возможности для сотрудничества с партнерами в области телекоммуникационных, корпоративных сетей, абонентских устройств и облачных вычислений.

Корпорация Microsoft также уже много лет активно участвует в выставке. Компания, учрежденная в 1975 году, - мировой лидер в производстве программного обеспечения. Корпорация разрабатывает и производит программную продукцию широкого ассортимента. В целом, компания, работающая в нашей стране с 2005 года, демонстрирует самые современные варианты решений, связанные с ИТ технологиями.

«Bakutel» является уникальной платформой не только для демонстрации и обсуждения технологий по цифровой сфере, но и для представления развлекательной продукции с применением высоких технологий. В этом году здесь был осуществлен проект цифрового музея компании 3D Production.

В игровой зоне представлены компьютерная игра «Вершина», национальные сказочные герои из виртуальной сказки «Ветер». Там же представлено шоу 3D-принтеров и дронов, которые будут распечатывать достопримечательности Азербайджана. Национальный бренд Азербайджана – Азербайджанская академия робототехнической инженерии представила проект «Я – Пилот» для внешкольного развития научно-творческого потенциала учащихся.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с известным французским футболистом Робером Пиресом. В 1998 году Р.Пирес стал чемпионом мира, а в 2000 году – чемпионом Европы. Один из лидеров команды «Арсенал» Робер Пирес является также обладателем Кубка Англии и чемпионом этой страны. Согласно рейтингу FİFA 2000 года, он был признан одним из ста лучших футболистов мира. Он также является послом финала Евролиги, который пройдет в Баку в будущем году.

Отметим, что на выставке впервые представлен “RoboKeeper”, являющийся изобретением немецких ученых на основе ультрасовременных технологий. Он считается самым стремительным вратарем мира. Даже многие всемирно известные футбольные звезды не могут победить этого вратаря. Робер Пирес вручил Президенту Ильхаму Алиеву официальный мяч Евролиги.

В рамках выставки также действует музей, посвященный 200-летнему юбилею почтовой связи в Азербайджане.