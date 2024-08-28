Обнародована ​​программа Фестиваля винограда и вина в Шамахы

Обнародована ​​программа очередного Фестиваля винограда и вина, который пройдет в Шамахы 7-8 сентября.

Обнародована ​​программа очередного Фестиваля винограда и вина, который пройдет в Шамахы 7-8 сентября.

Как сообщает Report, на мероприятии в селе Мейсари на территории виноградарско-винодельческого комплекса ООО Shirvan Wines выступит ряд популярных артистов и групп из Азербайджана и других стран.

Среди них народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова, Азад Шабанов, Эльвин Мирзазаде, приглашенная из Кубы певица и танцовщица Эдглис Хайле, группа Good Girls, известные грузинские группы Niko's Band, MadTeen&Rəssam, Roman&Nirvana Band, дует Шахрияра Иманова и Теймура Сулейманбейли, Dj Amalov.

Также состоится демонстрация бразильских карнавальных танцев и либертанго.

Фестиваль можно посетить с 14:00 до 21:00, территория будет разделена на различные интерактивные зоны, включающие дегустацию, развлечения, еду, продажу сувениров, мастер-классы, кинопоказ.