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Обнародована ​​программа Фестиваля винограда и вина в Шамахы

Обнародована ​​программа Фестиваля винограда и вина в Шамахы Обнародована ​​программа очередного Фестиваля винограда и вина, который пройдет в Шамахы 7-8 сентября.
Выставки
28 августа 2024 г. 15:28
Обнародована ​​программа Фестиваля винограда и вина в Шамахы

Обнародована ​​программа очередного Фестиваля винограда и вина, который пройдет в Шамахы 7-8 сентября.

Как сообщает Report, на мероприятии в селе Мейсари на территории виноградарско-винодельческого комплекса ООО Shirvan Wines выступит ряд популярных артистов и групп из Азербайджана и других стран.

Среди них народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова, Азад Шабанов, Эльвин Мирзазаде, приглашенная из Кубы певица и танцовщица Эдглис Хайле, группа Good Girls, известные грузинские группы Niko's Band, MadTeen&Rəssam, Roman&Nirvana Band, дует Шахрияра Иманова и Теймура Сулейманбейли, Dj Amalov.

Также состоится демонстрация бразильских карнавальных танцев и либертанго.

Фестиваль можно посетить с 14:00 до 21:00, территория будет разделена на различные интерактивные зоны, включающие дегустацию, развлечения, еду, продажу сувениров, мастер-классы, кинопоказ.

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Версия на азербайджанском языке Gələn ay Şamaxıda keçiriləcək Üzüm və Şərab Festivalının şou proqramı açıqlanıb

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