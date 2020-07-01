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Финансирование обучающихся за рубежом студентов начнется с сентября

Финансирование обучающихся за рубежом студентов начнется с сентября

Начиная с сентября будет осуществляться финансирование студентов, обучающихся за рубежом.

Как сообщает Report, об этом заведующий отделом международного сотрудничества Министерства образования Ниджат Мамедли сказал на онлайн-брифинге на тему обучения в докторантуре за рубежом и организации программ двойного диплома в рамках "Государственной программы 2019-2023 гг.".

Он отметил, что это также означает финансирование в ближайшие годы около 500 азербайджанских студентов, обучающихся на самом высоком уровне: "В течение года предполагалось осуществить два приема. Первый прием состоялся. В январском семестре 2021 года планируется активация системы следующего приема".

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