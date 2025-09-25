В Баку открылась выставка "Мир таджикской вышивки"

В Азербайджанском национальном музее ковра сегодня состоялось открытие выставки "Мир таджикской вышивки", организованной совместно с Национальным музеем Таджикистана.

Как сообщает Report, на выставке представлены старинные и изящные виды вышивки, отражающие художественно-эстетический вкус, идеалы, мировоззрение и духовные ценности таджикского народа.

Коллекция, созданная мастерами из Худжанда, Истаравшана, Куляба, Пенджикента, Рашта, Бадахшана, Хисара и других регионов, впервые демонстрируется в Азербайджане.

В экспозицию вошли 56 уникальных экспонатов, отобранных из золотого фонда Национального музея Таджикистана: покрывала, чакан, молитвенные коврики, наволочки, мужские поясные платки, курти и другие образцы традиционной вышивки. Среди них особое место занимает сюзане - редкий многоцветный образец таджикской вышивки с богатым узором.

Таджикскую вышивку украшают цветочные и геометрические орнаменты, эпиграфические мотивы и каллиграфические надписи. Каждый узор - цветы граната, тюльпаны, листья ивы, солнце, луна, звезды, павлиньи хвосты, гибискус - имеет свое значение. В 2018 году таджикское искусство вышивки "Чакан" было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Выставка организована Министерством культуры Азербайджана, Национальным музеем ковра и Национальным музеем Таджикистана. Она продолжает традицию взаимного культурного обмена и является логическим продолжением выставки "Национальное наследие Азербайджана живет в жемчужинах искусства", которая прошла в Душанбе 20 мая.

На открытии присутствовали директор Азербайджанского национального музея ковраАмина Меликова, посол Таджикистана в Азербайджане Ильхом Абдурахмон, депутат парламента и глава Межпарламентской группы Азербайджан–Таджикистан Айдын Мирзазаде, директор Национального музея Таджикистана Иброхимзода Зафаршо Сафа, а также другие официальные лица и представители культуры.

В рамках мероприятия состоялись выступления артистов обеих стран. Среди них музыкальные номера и танцы. Гюльджанаг Маммадова выступила с таджикской песней Shodu-shod, Фируза Жураева исполнила композицию "Скерцо" и т.д.

Выставка призвана не только продемонстрировать художественные сокровища Таджикистана, но и укрепить культурные мосты между двумя странами, углубляя взаимное понимание и сотрудничество в сфере искусства и истории.