Азербайджан представлен на международной продовольственной ярмарке в Париже - ФОТО

Париж. 22 октября. REPORT.AZ/ Международная продовольственная ярмарка SIAL Paris начала свою работу в Париже, столице Франции.

Как сообщает западно-европейское бюро Report, на выставке участвуют 7 тысяч компаний из 109 стран. Азербайджан представлен производимыми здесь фруктами и овощами, винами, фруктовыми соками, минеральными водами, консервированными продуктами, сухофруктами и другими видами пищи.

При поддержке Министерства экономики Азербайджана и посольства во Франции, а также Фонда содействия экспорту и инвестициям в Азербайджане (AZPROMO), представители азербайджанских компаний проведут встречи со специализированными дистрибьюторами в области продуктов сельского хозяйства и пищевой промышленности и обсудят будущие перспективы сотрудничества.

SIAL, действующая с 1964 года, является одной из крупнейших в Европе продуктовых выставок.

Международная продовольственная ярмарка SIAL Paris продлится до 25 октября.