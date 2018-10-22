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    Азербайджан представлен на международной продовольственной ярмарке в Париже - ФОТО

    Париж. 22 октября. REPORT.AZ/ Международная продовольственная ярмарка SIAL Paris начала свою работу в Париже, столице Франции.

    Как сообщает западно-европейское бюро Report, на выставке участвуют 7 тысяч компаний из 109 стран. Азербайджан представлен производимыми здесь фруктами и овощами, винами, фруктовыми соками, минеральными водами, консервированными продуктами, сухофруктами и другими видами пищи.

    При поддержке Министерства экономики Азербайджана и посольства во Франции, а также Фонда содействия экспорту и инвестициям в Азербайджане (AZPROMO), представители азербайджанских компаний проведут встречи со специализированными дистрибьюторами в области продуктов сельского хозяйства и пищевой промышленности и обсудят будущие перспективы сотрудничества.

    SIAL, действующая с 1964 года, является одной из крупнейших в Европе продуктовых выставок.

    Международная продовольственная ярмарка SIAL Paris продлится до 25 октября.

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