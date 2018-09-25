Азербайджан будет представлен в Чайном городке в Париже

Париж. 25 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан будет представлен в Чайном городке, организованном в столице Франции.

Как сообщает западное бюро Report, Чайный городок состоится 5-7 октября в Париже на площади "Place Royal".

Чайный городок создаст возможность ознакомиться с различными видами, цветами, а также возделывающими это растение странами.

Известно 2500 видов чая на земле. Ежесекундно выпивается 10 тысяч стаканов чая, что является вторым по количеству употребления напитком после воды.