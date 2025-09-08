Жительница села Венгли: Мы всегда верили, что однажды обязательно вернемся

Жители освобожденных территорий продолжают возвращаться в свои родные дома.

Как передает корреспондент Report из Агдере, первая группа семей уже обосновывается на месте в селе Венгли.

Местная жительница Тунзала Ширинова рассказала, что всегда верила в возвращение на родные земли.

"32 года мы жили вдали от родного села, однако теперь испытываем радость возвращения на родину. Мы всегда верили, что однажды обязательно вернемся. Погода в нашем селе сегодня прекрасная. Будто природа тоже радуется нашему возвращению", - сказала она.