    Жительница села Венгли: Мы всегда верили, что однажды обязательно вернемся

    Внутренняя политика
    • 08 сентября, 2025
    • 16:50
    Жители освобожденных территорий продолжают возвращаться в свои родные дома.

    Как передает корреспондент Report из Агдере, первая группа семей уже обосновывается на месте в селе Венгли.

    Местная жительница Тунзала Ширинова рассказала, что всегда верила в возвращение на родные земли.

    "32 года мы жили вдали от родного села, однако теперь испытываем радость возвращения на родину. Мы всегда верили, что однажды обязательно вернемся. Погода в нашем селе сегодня прекрасная. Будто природа тоже радуется нашему возвращению", - сказала она.

