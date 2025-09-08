Vəngli sakini: Bir gün mütləq geri dönəcəyimizə həmişə inandıq
Daxili siyasət
- 08 sentyabr, 2025
- 16:20
Ağdərə rayonu Vəng kəndinin sakini doğma yurda qayıdacaqlarına daim inandıqlarını bildirib.
Bunu "Report"un Ağdərəyə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında kənd sakini Tünzalə Şirinova deyib.
O, kəndlərinə geri qayıdacaqlarına hər zaman ümidli olduqlarını vurğulayıb:
"32 il kəndimizdən ayrı düşdük. Bu günümüzə şükür ki, indi doğma yurda qayıtmağın sevincini yaşayırıq. Qayıdacağımıza inamımızı heç vaxt itirmədik. Bu gün kəndimizdə hava da çox gözəldir. Sanki təbiət də bizim dönüşümüzə sevinir".
