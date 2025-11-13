Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Жительница села Бадара: Мы верили в возвращение в родное село

    Внутренняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 14:39
    Жительница села Бадара: Мы верили в возвращение в родное село

    Жительница села Бадара Ходжалинского района Айна Бейбутова поделилась эмоциями в связи с возвращением на родные земли.

    В беседе с корреспондентом Report она призналась, что жители села всегда верили в возвращение в родные края.

    Она рассказала о тяжелых днях, пережитых в период оккупации азербайджанских земель.

    "У нас не было надежды на спасение, потому что наша деревня была окружена со всех сторон. Однако мы пережили все трудности и сегодня возвращаемся вместе с детьми. Мой супруг также участвовал в боях. Он мечтал вернуться в село, однако, к сожалению, ему не довелось дожить до сегодняшнего дня", - добавила Бейбутова.

    Айна Бейбутова село Бадара Великое возвращение
    Badara sakini: Doğma kəndə qayıdacağımıza həmişə inanmışıq

    Последние новости

    15:17

    Министр: В секторе АПК минимальный доход семьи из 4 человек составляет порядка 14 тыс. манатов

    АПК
    15:17

    Прокурор: Доказано, что применение пыток отражает политику армянского государства

    Происшествия
    15:17

    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере юстиции

    Внешняя политика
    15:13

    MEDİA выразило соболезнования в связи с кончиной журналиста Эмина Ибрагимова

    Медиа
    15:12

    Доходы бюджетных организаций от оказания платных услуг оказались на 28% ниже прогноза

    Финансы
    15:11

    Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане увеличились более чем на 22%

    Финансы
    15:07

    Профицит сводного бюджета Азербайджана за 10 месяцев превысил 8 млрд манатов

    Финансы
    15:03

    Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста Эмина Ибрагимова

    Медиа
    15:01

    Страны Северной Европы и Балтии выделят $500 млн на закупку американского оружия для Украины

    Другие страны
    Лента новостей