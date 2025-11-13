Жительница села Бадара: Мы верили в возвращение в родное село

Жительница села Бадара Ходжалинского района Айна Бейбутова поделилась эмоциями в связи с возвращением на родные земли.

В беседе с корреспондентом Report она призналась, что жители села всегда верили в возвращение в родные края.

Она рассказала о тяжелых днях, пережитых в период оккупации азербайджанских земель.

"У нас не было надежды на спасение, потому что наша деревня была окружена со всех сторон. Однако мы пережили все трудности и сегодня возвращаемся вместе с детьми. Мой супруг также участвовал в боях. Он мечтал вернуться в село, однако, к сожалению, ему не довелось дожить до сегодняшнего дня", - добавила Бейбутова.