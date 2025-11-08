Жительница города Шуша: Я воспитывала своего ребенка с любовью к родному городу

Жительница города Шуша Хатира Мамедова рассказала, что в период оккупации воспитывала своего ребенка с любовью к родному городу.

Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом Report.

По ее словам, город очень быстро восстанавливается.

Она подчеркнула, что ей было 16 лет, когда Шуша была оккупирована: "Хотя мы долгие годы были разлучены с Шушой, мы не забыли наш родной город и верили, что однажды вернемся в наш дом. Я постоянно жила с этой мыслью, воспитывала своего ребенка с любовью к Шуше. Мы счастливы, что вернулись на родную землю. Сегодня Шуша очень быстро восстанавливается.

Я сама давно занимаюсь творчеством. Мои ручные работы в основном посвящены теме патриотизма, национально-нравственных ценностей. На сегодняшнюю выставку в городе я представила свои работы "Наш трехцветный флаг", "Шушинская крепость" и другие произведения".