    Жительница города Шуша: Я воспитывала своего ребенка с любовью к родному городу

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 13:30
    Жительница города Шуша Хатира Мамедова рассказала, что в период оккупации воспитывала своего ребенка с любовью к родному городу.

    Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом Report.

    По ее словам, город очень быстро восстанавливается.

    Она подчеркнула, что ей было 16 лет, когда Шуша была оккупирована: "Хотя мы долгие годы были разлучены с Шушой, мы не забыли наш родной город и верили, что однажды вернемся в наш дом. Я постоянно жила с этой мыслью, воспитывала своего ребенка с любовью к Шуше. Мы счастливы, что вернулись на родную землю. Сегодня Шуша очень быстро восстанавливается.

    Я сама давно занимаюсь творчеством. Мои ручные работы в основном посвящены теме патриотизма, национально-нравственных ценностей. На сегодняшнюю выставку в городе я представила свои работы "Наш трехцветный флаг", "Шушинская крепость" и другие произведения".

