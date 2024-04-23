Жительница Физули: Нашей радости нет предела

"Нашей радости нет предела, потому что я снова возвращаюсь в Физули. Мы с нетерпением ждали этого дня.

"Нашей радости нет предела, потому что я снова возвращаюсь в Физули. Мы с нетерпением ждали этого дня.

Об этом сказала корреспонденту Report жительница Физули Роза Мансимова перед отъездом очередного миграционного каравана из Гарадагского района Баку.

"Выражаю искреннюю благодарность победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, желаю крепкого здоровья нашим гази, отдаю дань уважения светлой памяти наших шехидов, которые подарили нам возможность вернуться в свои дома", - добавила А.Мамедова.

Напомним, что в Физули возвращаются еще 39 семей (150 человек).

На данный момент в городе обеспечено постоянное проживание 744 семей, или 2 839 человек.