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Жительница Балакена рассказала о состоянии мужа и сына, пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане

Жительница Балакена рассказала о состоянии мужа и сына, пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане 15:16
Внутренняя политика
26 декабря 2024 г. 15:59
Жительница Балакена рассказала о состоянии мужа и сына, пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане

Супруга жителя Балакена Тофика Девришова, пострадавшего в результате крушения пассажирского самолета AZAL в Казахстане, рассказала о состоянии мужа и сына.

Как сообщила Узлуфат Девришова северо-западному бюро Report, ее муж находится на лечении в отделении реанимации, а состояние сына - удовлетворительное.

Согласно информации, Тофик Девришов и его сын Самир Девришов из села Гуллар Балакенского района находились на борту разбившегося в Казахстане самолета AZAL. Они отправлялись на отдых к другому сыну Т.Дервишова - Сахибу, который работает в Чечне.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29 человек, включая троих детей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBalakən sakini təyyarə qəzasında xəsarət alan həyat yoldaşı və oğlunun durumunu açıqlayıb

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