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Жители Зангилана: Мы возвращаемся в Агалы на постоянное жительство

Жители Зангилана: Мы возвращаемся в Агалы на постоянное жительство "Сегодня мы проживаем исторический момент. Мы возвращаемся в свое село, в родные края наших дедов и прадедов. Я очень рада, что через несколько часов моя нога вступит на эти земли".
Внутренняя политика
19 июля 2022 г. 12:38
Жители Зангилана: Мы возвращаемся в Агалы на постоянное жительство

"Сегодня мы проживаем исторический момент. Мы возвращаемся в свое село, в родные края наших дедов и прадедов. Я очень рада, что через несколько часов моя нога вступит на эти земли".

Об этом Report сообщила переселяющаяся в село Агалы Зангиланского района Хаджар Мамедова.

"Благодарю Бога за то, что он предопределил для нас этот великий день. Не могу выразить свои чувства словами, я очень горда", - сказала Х.Мамедова.

По ее словам, она возвращается в родные края, которые ее семья была вынуждена покинуть 29 лет назад, для созидательной деятельности: "Также желаю успехов семьям, которые сегодня переезжают вместе с нами. Мой отец присутствовал на открытии села 27 мая. Когда наша семья была вынуждена покинуть Зангилан, моей мама было 19 лет, отцу - 27. Мы с братом родились в Баку, не видели те края. Моя гордость, радость и волнение связаны именно с тем, что я впервые вступлю на эти земли".

Житель села Агалы Байрам Мамедов отметил, что рад и горд возвращению в родные края: "Мы очень горды, нашей радости нет предела. Сегодня с нас начинается Великое возвращение в Карабах".

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilan sakinləri: "Ağalıya həmişəlik yaşamaq üçün qayıdırıq"

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