Жители Гаджигабула активно участвовали в голосовании - ФОТО

Гаджигабул. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Гаджигабульском районе в референдуме участвовали 9 человек в возрасте старше 100 лет.

Как сообщает региональное бюро Report, жители Гаджигабула активно участвовали в голосовании.

По Гаджигабул-Кюрдамирской ОИК №58 зарегистрировано 44 343 избирателя. Для их удобного и свободного голосования организованы 49 избирательных участков, в восьми из них установлены веб-камеры.

За избирательным процессом по ОИК следили 652 наблюдателя.