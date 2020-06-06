Жители 4 крупных городов Азербайджана смогут выходить из дома по специальному разрешению

Сегодня с 00:00 часов по 06:00 8 июня в четырех крупных городах Азербайджана и одном районе вводится жесткий карантинный режим.

Как сообщает Report, жители городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района в выходные смогут выходить из дома или покидать место пребывания, позвонив на номер "102".

По решению Оперативного штаба при Кабинете министров выход жителей из дома допускается в следующих исключительных случаях:

- при возникновении непосредственной опасности для жизни и здоровья (неотложная медицинская помощь осуществляется только через службу скорой медицинской помощи);

- в связи с участием в похоронах близких родственников.