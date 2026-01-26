Жителей освобожденных территорий проинформировали о правилах минной безопасности

Жители сел Хоровлу Джебраильского района, Мамедбейли Зангиланского района, Чылдыран и Чапар Агдеринского района, а также поселков Гырмызы Базар и Гадрут Ходжавендского района были проинформированы о мерах социальной защиты и правилах минной безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, разъяснительная работа проводится среди населения, готовящегося к возвращению на родные земли.

Отмечается, что в рамках информационно-просветительских мероприятий гражданам подробно объясняются действующие меры социальной поддержки, а также необходимость строгого соблюдения правил безопасности в районах, где сохраняется минная опасность.

Подготовленный Госкомитетом в рамках I Государственной программы "Великое возвращение" видеоролик призывает граждан быть бдительными и соблюдать требования предупреждающих знаков. Параллельно с работами по разминированию освобожденных территорий проводится постоянное информирование населения о рисках, связанных с минами и неразорвавшимися боеприпасами.