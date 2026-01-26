Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Жителей освобожденных территорий проинформировали о правилах минной безопасности

    Внутренняя политика
    • 26 января, 2026
    • 10:26
    Жителей освобожденных территорий проинформировали о правилах минной безопасности

    Жители сел Хоровлу Джебраильского района, Мамедбейли Зангиланского района, Чылдыран и Чапар Агдеринского района, а также поселков Гырмызы Базар и Гадрут Ходжавендского района были проинформированы о мерах социальной защиты и правилах минной безопасности.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, разъяснительная работа проводится среди населения, готовящегося к возвращению на родные земли.

    Отмечается, что в рамках информационно-просветительских мероприятий гражданам подробно объясняются действующие меры социальной поддержки, а также необходимость строгого соблюдения правил безопасности в районах, где сохраняется минная опасность.

    Подготовленный Госкомитетом в рамках I Государственной программы "Великое возвращение" видеоролик призывает граждан быть бдительными и соблюдать требования предупреждающих знаков. Параллельно с работами по разминированию освобожденных территорий проводится постоянное информирование населения о рисках, связанных с минами и неразорвавшимися боеприпасами.

