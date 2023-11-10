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Житель: В Лачыне созданы все условия для жизни

Житель: В Лачыне созданы все условия для жизни Государство создало в Лачыне все условия для жизни вернувшихся в город жителей.
Внутренняя политика
10 ноября 2023 г. 17:40
Житель: В Лачыне созданы все условия для жизни

Государство создало в Лачыне все условия для жизни вернувшихся в город жителей.

Как сообщает карабахское бюро, об этом сказал житель Лачына Хаййам Джафаров.

Он отметил, что не может передать словами те чувства, которые пережил по возвращении в родной город: "Когда мне было 9 лет, армяне на моих глазах сожгли наш дом. Этот момент горящего дома навсегда врезался в мою память, но период тоски по родному краю уже позади. Новость о том, что мы возвращаемся жить в Лачын вызвала у меня столько положительных эмоций, что все не передать словами. Сейчас мы вернулись в отстроенный новый дом. Я рад, что спустя 30 лет вернулся на родную землю. Мой ребенок сейчас учится в 8 классе, он ходит в лачынскую школу и ему очень здесь нравится. Счастлив, что смог привить ребенку любовь к родине".

Джафаров выразил благодарность Верховному главнокомандующему и военнослужащим, освободившим земли от оккупации: "Сколько бы я их не благодарил, все будет мало. Склоняю голову перед душами шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность нашей страны".

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Версия на азербайджанском языке ФотоSakin: "Laçındakı çal-çağır yaralarımıza məlhəm oldu"

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