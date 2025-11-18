Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Житель села Хоровлу: Я с радостью возвращаюсь в свою родную деревню

    Внутренняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 07:13
    Я с радостью возвращаюсь в свою родную деревню.

    Как передает Report, об этом в беседе с журналистами заявил бывший вынужденный переселенец Мустагим Баладжаев, переселяющийся в село Хоровлу Джебраильского района.

    Он отметил, что первым делом вместе с членами семьи посетит кладбище:

    "Сначала мы вместе с членами семьи посетим могилы наших шехидов и близких. Наша деревня заново отстроена, мы ознакомимся с созданными там условиями".

    Отметим, что сегодня в село Хоровлу Джебраильского района отправляется очередная группа переселенцев в рамках программы "Великое возвращение".

    Horovlu sakini: İlk olaraq yaxınlarımızın məzarlarını ziyarət edəcəyik

    Лента новостей