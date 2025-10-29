Житель села Гасанриз: Мы ждали этого дня более тридцати лет

Мы ждали этого дня более тридцати лет.

Как сообщает Report, об этом заявил Хабиль Авазов, бывший вынужденный переселенец и житель села Гасанриз Агдеринского района.

Он поблагодарил всех, кто помог возвращению переселенцев на родину:

"Спасибо нашему Президенту. Пусть Всевышний упокоит души всех наших шехидов. Я покинул село Хыдырлы, когда мне было 7 лет. Теперь я возвращаюсь на родину. Сегодня самый счастливый день для нас. Желаю всем, кто был вынужден покинуть родные края в то время, вернуться домой".

Отметим, что сегодня в село Гасанриз переселили 17 семей – всего 83 человека.