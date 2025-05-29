Житель села Бейлик: На месте руин построены красивые, современные дома

На месте руин построены красивые, современные дома

На месте руин в селе Бейлик в Лачыне построены красивые, современные дома.

Об этом корреспонденту Report сказал житель села Мохуббет Искендеров.

Он отметил, что служил в батальоне самообороны, когда село было оккупировано. "После того, как мы стали вынужденными переселенцами, мы проживали в разных местах, и всегда жили с мечтой вернуться в родные края. После освобождения от оккупации я приехал в Лачын и посетил наше село. За 30 лет оно было доведено до такого состояния, что я не смог узнать места, где прошло мое детство. Но сегодня, когда я приехал домой, я увидел полную противоположность картине четырехлетней давности. На месте руин построены очень красивые, современные дома", - сказал он.