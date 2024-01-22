Житель Физули: Мы очень рады, что спустя 30 лет возвращаемся в родные края

"Мы очень рады, что спустя 30 лет возвращаемся в родные края. Я учился в восьмом классе, когда я покидал район".

"Мы очень рады, что спустя 30 лет возвращаемся в родные края. Я учился в восьмом классе, когда я покидал район".

Об этом сказал корреспонденту Report житель Физули Эльнур Фейзиев перед отъездом очередного миграционного каравана из Гарадагского района Баку.

"Сегодня, в возрасте 46 лет, я возвращаюсь в город. Выражаю искреннюю благодарность победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, желаю крепкого здоровья нашим гази, отдаю дань уважения светлой памяти наших шехидов, которые подарили нам возможность вернуться в свои дома", - добавил Э.Фейзиев.

Напомним, что в Физули возвращаются еще 30 семей в составе 106 человек. Таким образом, в городе будет обеспечено постоянное проживание 440 семей - 1 625 человек.