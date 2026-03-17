Житель Агдере: Мы рады, что отныне будем жить на родной земле

Мы рады, что отныне будем жить на родной земле.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил житель села Баш Гюнейпе Агдеринского района, бывший вынужденный переселенец Мехман Исмайылов.

Он подчеркнул, что безмерно рад возвращению в родные края: "Мы благодарим Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева за эту великую победу, подаренную азербайджанскому народу. Каждый из нас видит, что территориальная целостность Азербайджана полностью обеспечена.

Верю, что независимость Азербайджана, как говорил общенациональный лидер Гейдар Алиев, является вечной, постоянной и необратимой. "Железный кулак" всегда будет защищать азербайджанский народ.

В этой великой победе Азербайджана особую роль сыграли шехиды. Желаю всем шехидам милости Аллаха, нашим гази и ветеранам - крепкого здоровья. Желаю, чтобы Азербайджан всегда процветал".

М.Исмайылов также отметил, что участвовал в боях за защиту территориальной целостности Азербайджана и что двое его близких родственников стали шехидами.

Отметим, что сегодня в Агдеринский район направлены очередные караваны переселенцев. В село Чылдыран переселены 3 семьи (13 человек), в село Ашага Оратаг - 21 семья (108 человек), в село Хейвалы - 7 семей (34 человека), в село Чапар - 4 семьи (17 человек), в село Гасанриз - 6 семей (29 человек).