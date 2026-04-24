Житель Агдама: Мы осуществим мечты, которые когда-то остались незавершенными
Внутренняя политика
- 24 апреля, 2026
- 07:42
Мы долгие годы жили тоской по родной земле и всегда мечтали вернуться в Агдам. И вот сегодня мы отправляемся в путь - возвращаемся, чтобы осуществить мечты, которые когда-то остались там незавершенными.
Как сообщает Report, об этом заявил бывший вынужденный переселенец Шамиль Гусейнов, возвращающийся сегодня в город Агдам.
"Да упокоит Аллах души наших шехидов, дарует здоровье нашим гази, хранит наших солдат и офицеров. Слава Всевышнему, что благодаря руководству Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, мужеству наших шехидов и стойкости наших гази мы сегодня возвращаемся в родной край. Да здравствуют азербайджанский народ и наше государство!", - подчеркнул он.
21:51
Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате Европы 13 медалейИндивидуальные
21:39
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2Происшествия
21:35
Арагчи встретится в Москве с ПутинымВ регионе
21:13
"Карабах" разгромил "Нефтчи" в выездном матче 29-го тура Премьер-лигиФутбол
21:02
Уровень воды на имишлинском участке Куры стабилизировалсяПроисшествия
20:58
Азербайджанские военнослужащие отбыли в Турцию на учения EFES-2026Армия
20:45
Трамп представил детали переговоров с ИраномДругие страны
20:37
Азербайджанские гребцы завоевали две медали на турнире памяти Паоло д'Алоя в ИталииСпорт
20:23