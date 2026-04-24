    Житель Агдама: Мы осуществим мечты, которые когда-то остались незавершенными

    Мы долгие годы жили тоской по родной земле и всегда мечтали вернуться в Агдам. И вот сегодня мы отправляемся в путь - возвращаемся, чтобы осуществить мечты, которые когда-то остались там незавершенными.

    Как сообщает Report, об этом заявил бывший вынужденный переселенец Шамиль Гусейнов, возвращающийся сегодня в город Агдам.

    "Да упокоит Аллах души наших шехидов, дарует здоровье нашим гази, хранит наших солдат и офицеров. Слава Всевышнему, что благодаря руководству Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, мужеству наших шехидов и стойкости наших гази мы сегодня возвращаемся в родной край. Да здравствуют азербайджанский народ и наше государство!", - подчеркнул он.

    Ağdam sakini: Yarımçıq qalan arzularımızı gerçəkləşdirəcəyik

