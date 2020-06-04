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Жесткий карантин применят и 13-15 июня

Жесткий карантин применят и 13-15 июня

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© Report

Введенные запреты планируется применить и 13, 14 и 15 июня.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в своем выступлении по телевидению.

Премьер-министр отметил, что после смягчения особого карантинного режима население перестало следовать установленным правилам: "Поэтому произошло серьезное увеличение числа зараженных. Мы не можем пустить ситуацию на самотек, принято решение принять решительные жесткие меры. Если случаи заражения и в других городах увеличатся, то и там будут применяться меры по изоляции”.

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