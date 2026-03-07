Женщины составляют 50,1% населения Нахчывана

50,1 процента населения Нахчывана составляют женщины.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Нахчыванской Автономной Республики Рамиля Сеидова.

По ее словам, 70 процентов работающих в сфере образования, 80 процентов занятых в сфере здравоохранения и социальных услуг, а также 62 процента работников сферы отдыха, развлечений и искусства составляют женщины.

"В настоящее время 36 процентов депутатов Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики составляют женщины. В то же время одна женщина-депутат от автономной республики была избрана в Милли Меджлис Азербайджанской Республики".

Рамиля Сеидова отметила, что в настоящее время в автономной республике 182 члена муниципалитетов являются женщинами.