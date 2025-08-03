Жаркая погода в Азербайджане сохранится до 8 августа

Жаркая погода в Азербайджане сохранится до 8 августа

Жаркая погода, наблюдаемая на территории Азербайджана, сохранится до 8 августа.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ожидается, что максимальная температура воздуха составит 35-40° в Баку и на Абшеронском полуострове, 29–34° - в горных районах, 35–40° - в Центрально-аранской зоне и Нахчыванской Автономной Республике, местами температура может достигать 41°.

На Абшеронском полуострове, в том числе в прибрежных районах, будет преобладать юго-восточный ветер, что приведет к повышению относительной влажности и установлению знойной душной погоды.