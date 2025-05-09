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Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 29° тепла

Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 29° тепла Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 29° тепла
Внутренняя политика
9 мая 2025 г. 12:27
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 29° тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 15-18°С, днем ​​25-29°С. Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем 50-55% .

Завтра в регионах Азербайджана в основном будет без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах в течение дня возможны кратковременные осадки и молнии. Возможны кратковременные ливни, местами град и туман, ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-19°С, днем ​​26-31°С, в горах ночью 5-10°С, днем ​​17-22°С.

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