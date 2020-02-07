Завтра в Азербайджане завершается предвыборная агитация в связи с выборами в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, согласно Избирательному кодексу, предвыборная кампания со стороны зарегистрированных кандидатов, политических партий, чьи кандидаты были зарегистрированы, блоков политических партий, полномочных представителей, делегированных лиц должна быть приостановлена за 24 часа до начала голосования.

Предвыборная агитация стартовала 17 января и продлится до 08:00 8 февраля. После этого проводить агитацию запрещено.

Выборы в Милли Меджлис состоятся 9 февраля.