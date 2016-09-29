Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Завтра начинается осенняя сессия Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщили Report в ММ, в повестку дня первого пленарного заседания включен 31 вопрос, среди которых план законодательной работы осенней сессии Милли Меджлиса, утверждение нескольких межправительственных соглашений, законопроекты дополнительных изменений к законам "О мелиорации и ирригации", "О государственной пошлине", "О почте", "О рекламе", "О рынке ценных бумаг", "Об авиации", "О дорожном движении", к Налоговому кодексу, Кодексу об административных правонарушениях, Гражданско-процессуальному и Уголовно-процессуальному кодексам.

Заседание комитетов парламента начались с начала сентября.

Отметим, что осенняя сессия Милли Меджлиса продлится до 30 декабря.