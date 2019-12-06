​Завтра ЦИК соберется в связи с внеочередными парламентскими выборами

Завтра состоится заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.
Как сообщает Report, в ходе заседания будет принято решение в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис.
Заседание начнется в 14:00.
Завтра состоится заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.
Как сообщает Report, в ходе заседания будет принято решение в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис.
Заседание начнется в 14:00.
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Səid QəribАвтор новости