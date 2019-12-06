Завтра ЦИК соберется в связи с внеочередными парламентскими выборами

​Завтра ЦИК соберется в связи с внеочередными парламентскими выборами

6 декабря, 2019 11:37

© Report https://report.az/storage/news/4954f2f71f981c5d7e29a0e6e8b78b9f/40c98ae5-8c44-4786-a427-bb202160b2d2_292.jpg Завтра состоится заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана. Как сообщает Report, в ходе заседания будет принято решение в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис. Заседание начнется в 14:00.