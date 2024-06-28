Завтра ЦИК начнет процесс внеочередных парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана завтра начнет процесс внеочередных парламентских выборов.
Как сообщает Report, на завтрашнем заседании ЦИК будет утвержден "Календарный план основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики".
На заседании также будут сформированы рабочие и экспертные группы.
Напомним, VI созыв Милли Меджлиса Азербайджана сегодня завершил свою работу.
Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.