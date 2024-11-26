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Завтра будет объявлена дата муниципальных выборов в Азербайджане

Завтра будет объявлена дата муниципальных выборов в Азербайджане Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завтра объявит дату проведения очередных муниципальных выборов в Азербайджане.
Внутренняя политика
26 ноября 2024 г. 16:40
Завтра будет объявлена дата муниципальных выборов в Азербайджане

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завтра объявит дату проведения очередных муниципальных выборов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он отметил, что завтра в связи с этим состоится заседание комиссии.

Согласно Избирательному кодексу, муниципальные выборы назначаются Центризбиркомом, а соответствующее решение официально публикуется не позднее, чем за 60 дней до дня голосования. Выборы в муниципалитеты проводятся каждые 5 лет. Последние муниципальные выборы состоялись в 2019 году.

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