Завтра будет объявлена дата муниципальных выборов в Азербайджане

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завтра объявит дату проведения очередных муниципальных выборов в Азербайджане.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завтра объявит дату проведения очередных муниципальных выборов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он отметил, что завтра в связи с этим состоится заседание комиссии.

Согласно Избирательному кодексу, муниципальные выборы назначаются Центризбиркомом, а соответствующее решение официально публикуется не позднее, чем за 60 дней до дня голосования. Выборы в муниципалитеты проводятся каждые 5 лет. Последние муниципальные выборы состоялись в 2019 году.