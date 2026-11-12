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    В аэропорту на Камчатке при посадке оторвалась часть закрылка самолета

    В регионе
    • 12 ноября, 2026
    • 12:59
    В аэропорту на Камчатке при посадке оторвалась часть закрылка самолета

    Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту повреждения закрылка самолета при приземлении в аэропорту Петропавловска-Камчатского.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    "12 ноября после посадки в аэропорту Петропавловск-Камчатский самолета, выполнявшего рейс из Владивостока авиакомпании "Сибирь", наземными службами обнаружено отсутствие части закрылка. Посадка прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении.

    Обстоятельства повреждения судна устанавливаются. Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о безопасности полетов, даст оценку подготовке самолета к вылету. Для выполнения рейса из Петропавловска-Камчатского во Владивосток авиакомпания организовала дополнительный рейс, пассажиры уже вылетели по запланированному маршруту.

    Повреждения Самолеты Камчатка Россия
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