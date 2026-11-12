Депутат призвала решить проблему Бакинского муниципального театра и театра "Yuğ"
Kультурная политика
- 12 ноября, 2026
- 12:57
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В Милли Меджлисе призвали решить проблему отсутствия собственных зданий у Бакинского муниципального театра и Азербайджанского государственного театра "Yuğ".
Как сообщает Report, с таким призывом выступила депутат Гюнай Эфендиева на совместном заседании профильных комитетов в ходе обсуждения законопроекта о госбюджете на 2027 год.
По ее словам, отсутствие зданий отрицательно сказывается на творческой деятельности и развитии обоих театров.
"Считаю, что эта проблема должна быть решена. Кроме того, с учетом обсуждения бюджета важно вновь рассмотреть вопрос повышения заработной платы работников культуры и искусства", - заявила депутат.
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