Депутат призвала решить проблему Бакинского муниципального театра и театра "Yuğ"

В Милли Меджлисе призвали решить проблему отсутствия собственных зданий у Бакинского муниципального театра и Азербайджанского государственного театра "Yuğ".

Как сообщает Report, с таким призывом выступила депутат Гюнай Эфендиева на совместном заседании профильных комитетов в ходе обсуждения законопроекта о госбюджете на 2027 год.

По ее словам, отсутствие зданий отрицательно сказывается на творческой деятельности и развитии обоих театров.

"Считаю, что эта проблема должна быть решена. Кроме того, с учетом обсуждения бюджета важно вновь рассмотреть вопрос повышения заработной платы работников культуры и искусства", - заявила депутат.