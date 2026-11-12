В 2027г в Азербайджане добудут 26,6 млн тонн нефти
Энергетика
- 12 ноября, 2026
- 12:50
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Добыча нефти в Азербайджане в 2027 году прогнозируется на уровне 26 млн 562,1 тыс. тонн, что на 3,6% меньше ожидаемого показателя на 2026 год.
Как сообщает Report, такие данные указаны в бюджетном пакете на 2027 год.
Согласно прогнозам, в 2028 году объем нефтедобычи в стране составит 26 млн 69,2 тыс. тонн (на 1,9% меньше по сравнению с 2027годом), в 2029 году - 26 млн 633,2 тыс. тонн, а в 2030 году - 26 млн 309,1 тыс. тонн.
Отметим, что за январь-сентябрь текущего года в Азербайджане было добыто 19 млн 860,1 тыс. тонн сырой нефти (-3,9% от показателя годом ранее).
Напомним, что прогноз по нефтедобыче на 2026 год составляет 27,6 млн тонн, что на 0,4% меньше объема добычи в 2025 году.
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