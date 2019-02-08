Завотделом АП: В прошлом году 860 должностным лицам вынесен выговор

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "За прошедший год на 315 заседаниях коллегии в органах центральной исполнительной власти, 379 заседаниях совета местных органов исполнительной власти, а также на других проведенных в данных органах 2 693 мероприятиях была обсуждена работа по рассмотрению обращений граждан".

Как передает Report, об этом завотделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации президента Сулейман Исмайлов сообщил в своей аналитической статье, рассказывающей о вопросах, которые беспокоили граждан страны в 2018 году, тому, как эти вопросы решались госорганами и большом внимании и требовательности, применяемые к этой работе.

Завотделом сообщил, что на этих заседаниях наряду с обсуждением отдельных поднятых в обращении граждан вопросов, также были приняты меры по дисциплинарному взысканию с должностных лиц, которые во многих случаях допускали недочеты при рассмотрении обращений или относились равнодушно к беспокоящим граждан проблемам, недобросовестно исполняли должностные обязанности: "Так, в 2018 году 860 должностным лицам из органов центральной исполнительной власти вынесен выговор и строгий выговор, расторгнут трудовой договор с 79, в отношении 53 приняты другие меры дисциплинарного взыскания, 632 сделано предупреждение. Что касается местных органов исполнительной власти, в прошлом году в отношении 70 должностных лиц здесь приняты меры дисциплинарного взыскания. Из них 57 вынесен выговор или строгий выговор, расторгнут трудовой договор с 13, а также 270 сделано предупреждение".