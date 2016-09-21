Завотделом АП: Создается впечатление, что заключение Венецианской комиссии является политическим заказом

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ "В целом, создается впечатление, что заключение Венецианской комиссии является политическим заказом. Поэтому данное заключение было подготовлено поспешно. Проект Акта референдума был опубликован 18 июня. Письмо председателя ПАСЕ в Венецианскую комиссию было предъявлено за 20 дней до референдума".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом вопросов законодательства и правовой экспертизы Администрации президента Азербайджана Шахин Алиев.

По его словам, политический заказ был осуществлен представленными в ПАСЕ депутатами.

"Мы работали с Венецианской комиссией иначе. Отзыв правительства Азербайджана будет готов до пленарного заседания комиссии", - добавил Ш.Алиев.

Он отметил, что в связи с данным заключением никто не связывался в Администрацией президента Азербайджана и не узнавал их мнения: "Мы сожалеем по этому поводу. Были нарушены процедурные правила, связанные с заключением Венецианской комиссии. Это - результат политических процессов, происходящих в Совете Европы, и невидимая сторона айсберга".