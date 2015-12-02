Завотделом АП: Новый Закон Азербайджанской Республики "Об обращениях граждан" имеет особое значение

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Report предлагает опубликованные в "АЗЕРТАДЖ" соответствующие комментарии и примечания заведующего отделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации президента Азербайджанской Республики Сулеймана Исмайлова относительно основных положений нового Закона и о принимаемых в этой связи мерах.

Азербайджанское государство, наряду с ускорением экономического развития страны и наращиванием ее оборонной мощи, делает все необходимое для дальнейшему укреплению демократических институтов, лучшему обеспечению прав и свобод граждан, повышению внимания к их обращениям, отражающим пожелания, а также проблемы общества. В соответствии с поручениями и рекомендациями Президента страны с каждым днем растет забота и внимание к гражданам, для лучшего обеспечения их конституционных прав регулярно усовершенствуется законодательная база, сформированная за годы независимости. Огромную работу, начатую великим лидером Гейдаром Алиевым для создания основ нашего демократического, правового государства, успешно продолжает президент Азербайджана Ильхам Алиев, настойчиво претворяющий в жизнь его идеи.

С этой точки зрения принятый Милли Меджлисом республики и подписанный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым новый Закон Азербайджанской Республики "Об обращениях граждан" имеет особое значение. Как известно, Закон "О порядке рассмотрения обращения граждан" от 10 июня 1997 года уже 18 лет считался основным нормативно-правовым актом в этой области и в соответствии с 57-й статьей Конституции Азербайджанской Республики регулировал вопросы о правах обращения граждан.

Новый Закон, разработанный по поручению и рекомендации Президента Азербайджанской Республики, в соответствии с требованиями современности и нормами международного права обогащен многими новыми положениями, направлен, в первую очередь, на повышение требовательности в рассмотрении обращений граждан, в соответствии со статьей 57, а также пунктом 1 статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, более надежную реализацию "использования закрепленных в Конституции прав человека и гражданина, государственных гарантий этих прав и свобод".

Говоря об отличительных чертах этого Закона, открывшего новый период в регулировании отношений между органами государственной власти, а также общественными организациями и частными структурами и гражданами, от предыдущей редакции, мы, в первую очередь, должны отметить, что если предыдущий Закон состоял всего из 13 статей и 51 части, то новый Закон включает 17 статей, 112 пунктов и подпунктов. В соответствии с Конституционным законом "О нормативно-правовых актах" каждый из этих пунктов и подпунктов считается соответствующей статьей Закона. Сравнение показывает, что этот Закон дополнен не имеющимися в предыдущей редакции рядом новых статей, пунктов и подпунктов. В новом Законе отражены принципы и условия, формы, сроки и другие особенности рассмотрения обращений граждан во всех структурах общества, в том числе государственных и муниципальных органах или юридических лицах, находящихся в муниципальной собственности или контрольный пакет паев (акций) которых принадлежит государству либо муниципалитету, и бюджетных организациях, словом, субъектах, рассматривающих обращение.

Главная цель принятия нового Закона - приведение норм и правил, регулирующих рассмотрение обращений граждан, в соответствие с требованиями других нормативно-правовых актов, принятых в республике после 1997 года, а также отражение новых отношений, сформировавшихся в результате стремительного развития общества, в первую очередь, обеспечение более высокой заботы о гражданах, определение более конкретных сроков для рассмотрения обращений и дачи ответов на них, повышение ответственности в этой области в каждом государственном органе, управлении и предприятии, то есть в субъекте, рассматривающем обращение.

Говоря конкретно о положениях, добавленных к новому Закону, должны отметить, что каждое положение, представленное здесь прежде в качестве части или пункта, определившись как конкретная и последовательно пронумерованная статья, выражено более точно, согласно статьям 57 и 94 Конституции закреплены все требования, отражающие право граждан на обращение. В статье1-й, где закреплены эти права, указывается, что граждане лично или посредством своего представителя, в письменной или устной форме свободно и добровольно могут обращаться, не нарушая права других лиц, и это их право не может быть ограничено в зависимости от расы, национальности, религии, пола, происхождения и по другим причинам.

После этого определяются состав законодательства в этой области, а также основные понятия. Если ранее в 3-й статье Закона, именуемой "Основные понятия", давалось разъяснение всего трех понятий - предложения, заявления и жалобы, то сейчас к этим понятиям сделан ряд дополнений. Число этих понятий доведено до 15-ти. Помимо понятий предложение, заявление и жалоба, включены такие понятия, как обратившееся лицо, обращение, субъект, рассматривающий обращение, представитель субъекта, рассматривающего обращение, в телерадиопрограмме, транслируемой в прямом эфире, должностное лицо субъекта, рассматривающего обращение, устное обращение, услуга телефонного обращения, письменное обращение, электронное обращение, коллективное обращение, повторное обращение, анонимное обращение, а также дано их определение. Вышеуказанные понятия могут считаться непосредственным проявлением конкретности в Законе и точно определяют смысловое содержание используемых в нем основных понятий.

Как одно из новых качеств Закона можно указать включение в него статьи 4 под названием "Основные принципы рассмотрения обращений граждан". К этим принципам, в первую очередь, относятся соблюдение законности, создание условий для свободной и добровольной реализации гражданами права на обращение, установление единых требований к обращениям, защита прав и законных интересов физических и юридических лиц, недопущение дискриминации и волокиты в этом деле, обеспечение прозрачности и сочетание права граждан на обращение с интересами государства.

Статья в предыдущей редакции Закона, касающаяся сфер, на которые данный Закон не распространяется, изложена в новой редакции. В статье 5 под названием "Сфера применения закона" конкретно установлено и указано, что если в конституционных законах республики, международных договорах, стороной которых она является, других законах не установлен иной порядок, то положения данного Закона распространяются на все обращения граждан. В данной статье нашли конкретное отражение сферы, на которые закон не распространяется, а также то, какими законодательными актами регулируются данные сферы.

Одной из новых важных статей Закона является статья 6 под названием "Требования к обращениям граждан", где в точности установлены форма обращений, основные сведения, подлежащие указанию в письменных обращениях, признание их анонимными при отсутствии данных сведений или неверном их указании, порядок подачи электронного заявления и требования к нему, а также то, в чем заключаются реквизиты. Гражданам необходимо знать, что, как указано в статье 6.9 Закона, текст обращения должен быть читабельным, изложенное в обращении предложение или требование должно быть ясно выражено. В тексте обращения не допускаются оскорбления и клевета.

В новом Законе порядок приема, регистрации и рассмотрения письменных обращений граждан нашел отражение в статье 7. В данной статье однозначно указывается, что рассматривающие обращения субъекты и их должностные лица непременно должны принять, зарегистрировать поданные в соответствующем порядке письменные обращения, при требовании лица предоставить ему сведения о его обращении. Здесь устанавливается, что обращение считается рассмотренным лишь при направленном лицу обоснованном ответе, ответ на обращение направляется на государственном языке. Одновременно нашли отражение вопросы о том, каким требованиям должно отвечать ответное письмо, предоставлении гражданам необходимых разъяснений в связи с обращениями, случаи невозможности ответа и пр.

В статье "Оставление обращения нерассмотренным" Закона конкретизирован еще один вопрос, постоянно вызывающий озабоченность как граждан, так и субъектов, рассматривающих обращение. В статье 8.1.4 устанавливается, что в случае, если в связи с повторными обращениями граждан 3 раза в течение 1 года направлены обоснованные ответы по существу, а в повторном обращении отсутствуют новые сведения для решения вопроса, обращение оставляется нерассмотренным. Однако, как указано в статье 8.2, обратившийся письменно уведомляется об этом не позднее, чем по истечении 5 рабочих дней, а обратившийся устно – немедленно.

Одна из привлекающих внимание основных статей Закона заключается в более точном указании срока рассмотрения обращения. В статье 9 Закона установлено, что служебное расследование по обращениям о правонарушениях, связанных с коррупцией, должно завершиться в течение 20 рабочих дней, если требуются дополнительные сведения, данный срок может быть продлен руководителем государственного органа на 10 рабочих дней, в целом же, в порядке, установленном статьей 7 Закона, такие обращения должны рассматриваться в субъектах, рассматривающих обращения, за исключением государственных органов, в течение 20 рабочих дней.

В статье 10 Закона закрепляется, что исчисление сроков, указанных в статьях 10.1, 10.2 и 10.3, начинается со дня поступления обращений, в случае совпадения последнего дня установленного Законом срока с нерабочим днем, днем истечения срока считается очередной рабочий день. В целом, сроки рассмотрения обращений установлены, как и в предыдущем Законе, в течение не позднее 15 рабочих дней, а для обращений, требующих дополнительного изучения и проверки, - 30 рабочих дней. В данной статье особо подчеркивается вопрос о том, в каком порядке продлевается срок рассмотрения обращений, и указывается, что если требуется получение дополнительных сведений или направление запроса по касательству, должностное лицо субъекта, рассматривающего обращение, вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 рабочих дней. Однако об этом необходимо уведомить как гражданина, так и орган, направивший обращение для рассмотрения.

Одна из составных частей работы по обращениям граждан заключается в их приеме. Вот уже 3-й год руководители всех центральных органов исполнительной власти регулярно проводят выездные приемы в различных городах и районах республики, что высоко оценивается гражданами. Статья 11 Закона называется "Порядок приема граждан", в данной статье закреплены проведение приема в соответствии с графиком приема граждан субъектами, рассматривающими обращения, не реже одного раза в месяц, в заранее объявленные дни и часы, а при необходимости принятия неотложных мер в связи с обращениями – безотлагательный прием их руководителем или другими должностными лицами субъекта, рассматривающего обращения, прием данных обращений при необходимости в письменной форме, безотлагательный ответ при приеме устного обращения граждан, то, что субъекты, рассматривающие обращения, вправе проводить выездные и видеоприемы, в том числе онлайн-конференции.

В новой редакции Закона еще раз закреплены задачи, выдвинутые можно сказать, во всех докладах и выступлениях Президента страны перед государственными служащими, то есть чиновниками. Как сказал Президент страны Ильхам Алиев, "отношения между гражданами и чиновниками имеют большое значение для успешного развития нашей страны. Азербайджан и в этой области должен стать образцовой страной. Чиновники не должны забывать, что они работают для народа, являются слугами народами".

Статья 12 нового Закона называется "Обязанности субъектов, рассматривающих обращения, и их должностных лиц". Основная суть данной статьи заключается в конкретизации работы, подлежащей выполнению должностными лицами в области рассмотрения обращения граждан. Здесь устанавливается, что должностные лица должны обеспечить объективное и своевременное рассмотрение обращения граждан, граждане не должны преследоваться за обращения, в отношении их не должны собираться сведения, не связанные с обращением, и пр. Хотя данная статья соответствует положениям, содержащимся в статье 5 Закона, тем не менее, в статьях 12.6 и 12.7 Закона закреплено, что обращения, поступившие в органы прокуратуры на противозаконные действия (бездействие) государственного органа (или его должностного лица), рассматриваются в соответствии с данным Законом и Законом Азербайджанской Республики "О прокуратуре". В случае, если данные обращения не относятся к полномочиям органов прокуратуры, то они в 5-дневный срок возвращаются обратившемуся лицу. Если обращение гражданина направляется субъектом, рассматривающим обращение, или его должностным лицом в орган прокуратуры для рассмотрения по касательству, то субъект, рассматривающий обращение, или его должностное лицо информируется о результатах рассмотрения по его просьбе.

В статье 13 Закона говорится об осуществлении контроля за рассмотрением обращений, в ней указывается, что контроль за ведением делопроизводства в субъектах, рассматривающих обращения, осуществляет соответствующий орган исполнительной власти – Администрация Президента Азербайджанской Республики, а под соответствующим органом исполнительной власти, устанавливающим порядок осуществления контроля, предусмотренного статьей 13.1 Закона, понимается Президент Азербайджанской Республики.

Статья 14 Закона устанавливает права граждан при рассмотрении обращений. Данные права, нашедшие частичное отражение в статье 9 предыдущего Закона, еще более уточнены и расширены. На основании данной статьи граждане вправе обращаться с заявлением, прилагать документы о результатах рассмотрения обращений, подавать запрос для получения общественной информации и индивидуальных сведений, знакомиться со сведениями, документами и материалами, не представляющими государственную тайну, получать информацию о направлении обращения в другое место, обжаловать решение в административном или судебном порядке при несогласии с ним, требовать обеспечения секретности сведений, являющихся тайной, касающейся семейной и личной жизни, а также профессиональной и коммерческой тайной.

Одно из новых положений Закона устанавливается статьей 15, именуемой "Особенности устных обращений посредством телерадиопрограмм, транслируемых в прямом эфире, или службы телефонного обращения", здесь указывается, что в случае, если имеется возможность для предоставления разъяснения без проведения дополнительного рассмотрения по устному обращению, сделанному посредством телерадиопрограмм, транслируемых в прямом эфире, то принимающий участие в данной программе представитель субъекта, рассматривающего обращение, может без регистрации ответить на обращение в прямом эфире.

Совершенно новым является также содержание статьи 15.3, в которой устанавливается, что подача, прием, регистрация устного обращения и ответ на него посредством службы телефонного обращения осуществляются в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти с учетом требований данного Закона.

Одной из основных статьей Закона является статья 16. В этой статье, где устанавливается ответственность за нарушение данного Закона, конкретно указано, что такие лица несут ответственность в соответствии с Гражданским, Уголовным кодексами Азербайджанской Республики и Кодексом Азербайджанской Республики об административных проступках. Соответствующие статьи данных кодексов показывают, в чем заключается эта ответственность.

В соответствии с Указом Президента страны от 12 ноября 2015 года в связи с применением Закона №Об обращениях граждан", придающего импульс началу нового этапа в рассмотрении обращения граждан, будут усовершенствованы и другие нормативно-правовые акты, в частности, вновь разработаны и приняты правила ведения делопроизводства, связанного с обращениями граждан. Этот недавно принятый этот Закон Азербайджанской Республики подготовлен по поручению и рекомендации Президента страны, его принятие является свидетельством большого внимания и заботы Президента Азербайджанской Республики о гражданах, их проблемах.

Как сказал глава государства, Азербайджан может служить примером по модели политических реформ. Этот Закон еще раз подтверждает, что в нашей стране обеспечены все свободы, и не только обеспечены, это - наш образ жизни, это - государственная политика.