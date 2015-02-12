Завотделом АП: В отношениях между США и Азербайджаном не наблюдается напряженности

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ "В отношениях между США и Азербайджаном не наблюдается напряженности". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заведующий отделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента (АП) Али Гасанов.

Официальный представитель АП отметил, что различные эксперты, правовые организации или же отдельные политические центры могут наблюдать отдельные факты: "Однако сотрудничество между Азербайджаном и США продолжается в сфере поддержания международного мира, борьбы с международным терроризмом, международной энергетической безопасности, формирования и эксплуатации транснациональных транспортно-коммуникационных линий и по другим вопросам. В том числе, между Азербайджаном и США продолжается сотрудничество в экономической, политической, социальной и других сферах".

А.Гасанов подчеркнул, что некоторые круги пытаются спровоцировать обострение этих отношений, периодически публикуя в американской прессе негативные статьи об Азербайджане, которые не отражают действительности. Эти статьи публикуются по заказу центров, пытающихся испортить отношения между двумя странами: "Мы стараемся пресекать эти попытки, и считаем, что правительство США также прилагает к этому усилия".