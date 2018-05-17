Завершились заседания Комиссии по вопросам помилования, окончательный список представят президенту

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Прошло очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщил член комиссии Алимамед Нуриев.

По его словам, на сегодняшнем заседании рассмотрено свыше 100 обращений. Таким образом число рассмотренных обращений достигло 1 100.

Этим заседание комиссии завершилось. Все поступившие обращения были рассмотрены. На последнем заседании принято решение представить президенту Ильхаму Алиеву список обращений с положительным отзывом.

Ожидается подписание главой государства указа о помиловании.