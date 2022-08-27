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Завершилась дипломатическая деятельность главы Бакинского офиса Совета Европы

Завершилась дипломатическая деятельность главы Бакинского офиса Совета Европы Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял главу Бакинского офиса Совета Европы Золтана Хернеша в связи с завершением срока его дипломатической деятельности.
Внутренняя политика
27 августа 2022 г. 17:14
Завершилась дипломатическая деятельность главы Бакинского офиса Совета Европы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял главу Бакинского офиса Совета Европы Золтана Хернеша в связи с завершением срока его дипломатической деятельности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Министр Дж.Байрамов подчеркнул наличие эффективного диалога между Азербайджаном и Советом Европы, отметил, что план действий по сотрудничеству с Евросоветом на 2022-2025 годы является одним из важных направлений. В частности, отмечено, что между Азербайджаном и Советом Европы продолжается диалог для развития сотрудничества в различных сферах, реализуется ряд проектов.

З.Хернеш отметил, что за последние пять лет его деятельности в Азербайджане сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы расширилось на основе взаимопонимания и доверия. Он отметил важность всесторонних реформ, проводимых в Азербайджане на национальном уровне, и то, что Совет Европы реализует совместные проекты с соответствующими структурами страны в целях поддержки этих реформ.

Глава МИД Азербайджана пожелал З.Хернешу успехов в дальнейшей деятельности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa Şurasının Bakı ofisinin rəhbərinin diplomatik fəaliyyəti başa çatıb

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