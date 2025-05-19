Заур Ибрагимли: Азербайджанские НПО вышли на новый уровень международного сотрудничества

Заур Ибрагимли: Азербайджанские НПО вышли на новый уровень международного сотрудничества

Азербайджанские неправительственные организации (НПО) достигли такого уровня развития, что не только реализуют локальные инициативы внутри страны и фрагментарные проекты за рубежом, но и выдвигают глобальные предложения, создают форматы международного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил член правления Национального форума НПО Азербайджана Заур Ибрагимли на пресс-конференции, посвященной тогам работы за 2024 год.

По словам Ибрагимли, НПО Азербайджана приобрели новое качество, эффективно содействуя усилению государственной политики по приоритетным вопросам внешней политики страны.

"Это показывает, что одна из главных целей - адаптация политики развития НПО к национальным приоритетам развития - достигнута. Два из пяти членов правления Национального форума НПО Азербайджана также были избраны депутатами Милли Меджлиса на последних парламентских выборах", - отметил он.