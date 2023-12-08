Зарубежные избирательные участки для голосования на президентских выборах создадут к 8 января

К 8 января 2024 года будут сформированы избирательные участки для голосования избирателей, находящихся в иностранных государствах и вставших на консульский учет.

К 8 января 2024 года будут сформированы избирательные участки для голосования избирателей, находящихся в иностранных государствах и вставших на консульский учет.

Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по проведению внеочередных президентских выборов", утвержденном сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии.

Отметим, что 7 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборов.