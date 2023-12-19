Зарегистрированы полномочные представители ПЕА на президентских выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала полномочных представителей партии "Ени Азербайджан"(ПЕА) на внеочередных президентских выборах.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала полномочных представителей партии "Ени Азербайджан"(ПЕА) на внеочередных президентских выборах.

Как передает Report, об этом сообщила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

Ими стали заместитель председателя ПЕА, руководитель центрального аппарата Тахир Будагов и заместитель председателя Али Ахмедов.

Заместитель главы центрального аппарата Ахлиман Тагиев же назначен полномочным представителем по финансовым вопросам.

После обсуждений решение вынесено на голосование и принято.