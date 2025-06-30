Запрет на родственные браки в Азербайджане вступает в силу: каков механизм реализации закона?

Запрет на родственные браки в Азербайджане вступает в силу: каков механизм реализации закона?

В Азербайджане с завтрашнего дня официально вступает в силу запрет на родственные браки.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев 23 июля прошлого года утвердил ряд изменений в Семейный, Уголовный и Кодекс об административных проступках. Новое законодательство запрещает браки между двоюродными братьями и сестрами, имеющими общих биологических дедушку и (или) бабушку, а также между дядей и племянницей или тетей и племянником.

Министерство юстиции Азербайджана внесло ясность в механизм реализации данного закона. В ведомстве отметили, что наличие родственных отношений между лицами, желающими вступить в брак, будет проверяться через специализированную информационную систему Минюста.

Ответственным за проверку будет должностное лицо регистрационного отдела, консульского управления или представительства исполнительной власти, в зависимости о того, куда поступила заявка.

В сообщении отмечается, что если получение этих данных через систему окажется невозможным, к заявлению о браке должны быть приложены копии свидетельств о рождении желающих вступить в брак и их родителей. В случае невозможности получения и этих документов могут быть затребованы дополнительные документы для определения наличия родственных связей.

"Если в результате проверки будут установлены вышеуказанные родственные отношения, в соответствии с законодательством, брак между этими лицами не будет зарегистрирован регистрирующим органом", - подчеркнули в Минюсте.