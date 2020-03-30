​Запрещено справлять дни рождения и свадьбы на дому

На время действия особого карантинного режима приостановлено оказание услуг по организации мероприятий.

Как передает Report, решение об этом принял Оперативный штаб при Кабинете министров.

Отмечается, что также запрещена организация таких мероприятий, как дни рождения, свадьбы и церемонии обручения, в доме клиента или в другом месте.

Добавим, что деятельность по всем направлениям, за исключением необходимых для людей сфер деятельности, приостанавливается с 00:00 31 марта 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.