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Западные азербайджанцы выдвинули свои требования к правительству Армении

Западные азербайджанцы выдвинули свои требования к правительству Армении Армения должна начать конструктивный диалог с общиной в рамках международного механизма контроля и мониторинга по обеспечению индивидуальных и коллективных прав азербайджанцев.
Внутренняя политика
26 января 2023 г. 16:49
Западные азербайджанцы выдвинули свои требования к правительству Армении

Армения должна начать конструктивный диалог с общиной в рамках международного механизма контроля и мониторинга по обеспечению индивидуальных и коллективных прав азербайджанцев.

Как сообщает Report, это отражено в концепции возвращения в Западный Азербайджан.

Отмечено, что особые связи западных азербайджанцев с Азербайджаном, который на протяжении долгого времени заботился о них должны быть учтены, и должна быть создана возможность для их беспрепятственной связи с Азербайджанской Республикой после возвращения в родные края.

Правительство Армении должно восстановить права собственности вернувшихся азербайджанцев, вернуть их дома, общинные земли.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi azərbaycanlılar Ermənistan hökuməti qarşısında irəli sürdüyü tələblərini sənədləşdirib

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