Западные азербайджанцы выдвинули свои требования к правительству Армении

Армения должна начать конструктивный диалог с общиной в рамках международного механизма контроля и мониторинга по обеспечению индивидуальных и коллективных прав азербайджанцев.

Армения должна начать конструктивный диалог с общиной в рамках международного механизма контроля и мониторинга по обеспечению индивидуальных и коллективных прав азербайджанцев.

Как сообщает Report, это отражено в концепции возвращения в Западный Азербайджан.

Отмечено, что особые связи западных азербайджанцев с Азербайджаном, который на протяжении долгого времени заботился о них должны быть учтены, и должна быть создана возможность для их беспрепятственной связи с Азербайджанской Республикой после возвращения в родные края.

Правительство Армении должно восстановить права собственности вернувшихся азербайджанцев, вернуть их дома, общинные земли.