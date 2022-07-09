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Зангилан будет полностью соответствовать концепциям "Зеленый город" и "Умный город"

Зангилан будет полностью соответствовать концепциям "Зеленый город" и "Умный город" "Для восстановления экосистемы города Зангилан, который был полностью разрушен во время оккупации, посажено 20 тысяч платанов и около 1000 килограммов семян дуба".
Внутренняя политика
9 июля 2022 г. 13:56
Зангилан будет полностью соответствовать концепциям Зеленый город и Умный город

"Для восстановления экосистемы города Зангилан, который был полностью разрушен во время оккупации, посажено 20 тысяч платанов и около 1000 килограммов семян дуба".

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента в Зангиланском районе Вахид Гаджиев заявил на проходящем в Шуше совещании руководителей органов дипломатической службы Азербайджана.

Спецпредставитель отметил, что приоритетом является восстановление окружающей среды и создание лесов:

"Кроме того, подготовлен генеральный план города. При подготовке плана была сохранена уникальность города и природа. Генеральный план основан на таких градостроительных подходах, как комфортные условия для проживания, экологичность, чистота и современные инновации. Архитектурные традиции региона изучались при формировании уникального облика города и подготовке генерального плана. Исходя из этого, наряду с сохранением исторической среды применялись и современные подходы.

В будущем Зангилан будет полностью соответствовать концепциям "Зеленый город" и "Умный город", - отметил В. Гаджиев.

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Версия на английском языке Official: Zangilan will fully comply with Green City, Smart City concepts
Версия на азербайджанском языке Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: “Zəngilan “Yaşıl şəhər” və “Ağıllı şəhər” konsepsiyalarına tam uyğun olacaq”

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