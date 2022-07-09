Зангилан будет полностью соответствовать концепциям "Зеленый город" и "Умный город"

"Для восстановления экосистемы города Зангилан, который был полностью разрушен во время оккупации, посажено 20 тысяч платанов и около 1000 килограммов семян дуба".

"Для восстановления экосистемы города Зангилан, который был полностью разрушен во время оккупации, посажено 20 тысяч платанов и около 1000 килограммов семян дуба".

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента в Зангиланском районе Вахид Гаджиев заявил на проходящем в Шуше совещании руководителей органов дипломатической службы Азербайджана.

Спецпредставитель отметил, что приоритетом является восстановление окружающей среды и создание лесов:

"Кроме того, подготовлен генеральный план города. При подготовке плана была сохранена уникальность города и природа. Генеральный план основан на таких градостроительных подходах, как комфортные условия для проживания, экологичность, чистота и современные инновации. Архитектурные традиции региона изучались при формировании уникального облика города и подготовке генерального плана. Исходя из этого, наряду с сохранением исторической среды применялись и современные подходы.

В будущем Зангилан будет полностью соответствовать концепциям "Зеленый город" и "Умный город", - отметил В. Гаджиев.