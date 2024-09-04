Зампредседателя Госкомитета: Жертвами мин на освобожденных территориях стали более 350 человек

На освобожденных от оккупации территориях установлено 1,5 млн мин и неразорвавшихся боеприпасов, жертвами которых стали 350 человек.

На освобожденных от оккупации территориях установлено 1,5 млн мин и неразорвавшихся боеприпасов, жертвами которых стали более 350 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов в интервью независимому британскому журналисту Полу Болдуину.

Он сказал, что установленные армянами мины замедляют процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои родные земли.

Гусейнов также отметил, что на освобожденные территории уже переселено около 8000 человек, и продолжаются работы по безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев.